Студенты из Адыгеи стали призерами Всероссийского диктанта по английскому языку В Адыгейском государственном университете подвели итоги участия во Всероссийском диктанте по английскому языку для студентов и школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии