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Закон, порядок, государство

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Спасатели МЧС России завоевали серебро во Всеармейских играх «Глубина-2024»

Спасатели МЧС России завоевали серебро во Всеармейских играх «Глубина-2024»

В Севастополе завершился Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2024». За победу боролись 6 команд: от всех флотов и флотилий России и сборная команда МЧС России, состоящая из специалистов Центра по проведению операций особого риска «Лидер» и Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю.

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