Спасатели МЧС России завоевали серебро во Всеармейских играх «Глубина-2024»

В Севастополе завершился Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2024». За победу боролись 6 команд: от всех флотов и флотилий России и сборная команда МЧС России, состоящая из специалистов Центра по проведению операций особого риска «Лидер» и Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю.