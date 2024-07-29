На Южном Урале из зон подтопления эвакуировано более 1 тысячи человек

В Челябинской области из зон подтопления эвакуировано более 1 тысячи человек. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГУ МЧС, на сегодняшний день вода стоит в 325 жилых и 600 садовых домов, затоплено 1 тысяча 63 приусадебных участка.