И нет, это не заголовок для привлечения читательского внимания, это новейшее исследование Фонда "Общественное мнение": за последние пять лет россияне реже стали называть День Победы «народным праздником» (51%, в 2018 году было 58%), но чаще – «государственным праздником» (39%, было 31%) ПРУФ Для меня совсем мелкой, этот праздник поначалу был радостным и бесслезным: деды-то вот, […] Сообщение День Победы — из праздника народного в государственый.