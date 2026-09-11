БРИКС и многое другое: Ушаков рассказал о программе Владимира Путина в Индии

Визит Владимира Путина в Индию пройдёт с 11 по 13 сентября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
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