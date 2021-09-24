Мировое обозрение

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Лавров и Ле Дриан обсудили Афганистан, Карабах и ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность совместно способствовать установлению мира в этой стране.

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