Лавров и Ле Дриан обсудили Афганистан, Карабах и ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность совместно способствовать установлению мира в этой стране.