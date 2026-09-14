Как предотвратить возгорание масла: советы по безопасной жарке

Узнайте, как избежать возгорания масла при жарке картофеля фри. В статье представлены советы по безопасности: держите под рукой крышку, не заполняйте ёмкость до отказа, следите за чистотой вытяжки и не носите одежду с длинными рукавами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS Axios сообщил о в...
- СК проверит факты...
- ВВ Зачем ВСУ ударили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым