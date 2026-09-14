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Царьград

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Как предотвратить возгорание масла: советы по безопасной жарке

Как предотвратить возгорание масла: советы по безопасной жарке

Узнайте, как избежать возгорания масла при жарке картофеля фри. В статье представлены советы по безопасности: держите под рукой крышку, не заполняйте ёмкость до отказа, следите за чистотой вытяжки и не носите одежду с длинными рукавами.

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