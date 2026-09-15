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Царьград

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В Архангельской области учителям выплатят по 1 млн рублей за переезд

В Архангельской области учителям выплатят по 1 млн рублей за переезд

В Архангельской области продолжается дополнительный набор участников федеральной программы «Земский учитель».

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