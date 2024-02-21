В ГосДуме высказались о Кологривом в роли Жириновского: «Явно не тянет»

Актер Никита Кологривый, ставший известным благодаря своему участию в сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте», объявил о своем желании исполнить роль молодого Владимира Жириновского в новом фильме о жизни политика.
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