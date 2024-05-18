Шекспировские страсти в Судаке: на Генуэзской крепости прошли съёмки фильма «Гамлет»

Популярная достопримечательность Судака – Генуэзская крепость – стала местом съёмок фильма «Гамлет». В будущей киноленте зрители увидят Консульский замок, барбакан и другие места средневекового укрепления.
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