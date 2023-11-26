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Закон, порядок, государство

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Накануне «Дня матери» на Сахалине состоялся телемост между участниками СВО и их семьями

Накануне «Дня матери» на Сахалине состоялся телемост между участниками СВО и их семьями

В ходе телемоста родственники сказали сахалинским бойцам слова поддержки и выразили надежду на их скорейшее возвращение домой, а также рассказали, как у них дела дома, как учатся дети, а самое главное, что они ждут своих родных целыми и невредимыми.

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