За последние десять лет сбор винограда в Крыму вырос почти в два раза. Об этом рассказал телеканалу «Крым 24» председатель комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
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