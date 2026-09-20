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Мировое обозрение

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Шуваев лидирует с 67,31% голосов после обработки 1,68% протоколов

Шуваев лидирует с 67,31% голосов после обработки 1,68% протоколов

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев уверенно захватил лидерство в гонке за пост главы региона.

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