Американские телеканалы взбунтовались против Трампа, объявив бойкот его выступлениям

Пять крупнейших телевизионных сетей США — FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News — синхронно заявили о приостановке освещения мероприятий с участием президента Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым