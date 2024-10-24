Андрей Травников дал старт работе форума-выставки «Учебная Сибирь-2024» в Новосибирске

Глава региона напомнил, что Учсиб – одна из самых авторитетных площадок обсуждения вопросов развития образования: «И в этот раз повестка форума очень актуальная: обеспечение кадрами растущей экономики в условиях демографического дефицита, создание условий для самореализации молодёжи, более глобальные стратегические вопросы – такие, как формирование суверенных систем образования не только нашей страны, но и, благодаря международному статусу Учсиба, других государств.
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