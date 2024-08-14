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  • Leon Dan
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Представитель Пентагона уверяет, что США якобы до сих пор не знают цель атаки Киева на Курскую область

Представитель Пентагона уверяет, что США якобы до сих пор не знают цель атаки Киева на Курскую область

Утверждается, что Зеленский молчит, скрывая свои планы даже от хозяев.

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