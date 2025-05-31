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FPV-дроны разрушили более 200 единиц техники ВСУ в зоне СВО

FPV-дроны разрушили более 200 единиц техники ВСУ в зоне СВО

Дроны 25-й армии группировки "Запад" уничтожили танк, бронетранспортер и миномет ВСУ в зоне СВО. Сапер "Псих" подтвердил успех, подчеркнув роль БПЛА в разведке и поражении более 200 единиц техники противника.

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