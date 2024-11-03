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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» интересуется вратарем «Лилля» Шевалье. Каталонцы считают, что он обойдется не дешевле 40 млн евро

По данным Diario Sport, каталонцы уже начали узнавать некоторые важные детали относительно 22-летнего француза, чтобы в ближайшие месяцы вступить в переговоры и сделать предложение.

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