Сын алтайского магната устроил пьяное ДТП: главное за сутки в Сибири

В столице Сибири сын алтайского магната устроил накануне вечером пьяное ДТП с погибшими, в новосибирской больнице пропали 2 миллиона, авиакомпания S7 отсудила у аэропорта Улан-Удэ 61 тысячу долларов за птицу, виновным в обрушении омской казармы не смогли изменить приговор, а в аэропорту Омска изменились правила досмотра.