«Ланцет» догнал и остановил украинский безэкипажный катер, вооруженный ракетами

Украинцы любят хвастаться целой линейкой своих морских безэкипажных катеров типа Magura. В большинстве случав БЭКи уничтожаются еще до того, как попытаются что-то предпринять против российских сил или объектов.
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