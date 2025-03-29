ВС РФ нанесли удары по месту дислокации ВСУ и технике в Сумской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что поступает информация о последствиях серии ударов, нанесенных по месту дислокации ВСУ и скоплению техники в Сумской области, передает РИА Новости.
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