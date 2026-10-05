ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

540 подписчиков

Ночной удар по ЗАЭС: ВСУ атаковали лабораторный корпус и хранилище радиоактивных отходов

Ночной удар по ЗАЭС: ВСУ атаковали лабораторный корпус и хранилище радиоактивных отходов

Украинские беспилотники в ночь на 5 октября атаковали объекты Запорожской атомной электростанции. Под удар попали лабораторный корпус и здание, предназначенное для переработки радиоактивных отходов, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым