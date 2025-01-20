Трамп поручил помощникам готовить созвон с Путиным. Что американцы могут предложить Москве?

CNN сообщает, что Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным уже в ближайшие дни после сегодняшней инаугурации По данным источников канала, одной из целей беседы со стороны Трампа является обсуждение личной встречи с российским дидером в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.