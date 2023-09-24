Певец Стас Пьеха признался, что непригоден для отношений

Певец Стас Пьеха опроверг в своем Instagram, что ищет себе девушку с натуральной красотой. По словам исполнителя, эта "кринжовая" информация о нем появилась после того, как он дал комментарий журналистам об отношении к пластическим операциям.
Певец Стас Пьеха опроверг в своем Instagram, что ищет себе девушку с натуральной красотой. По словам исполнителя, эта "кринжовая" информация о нем появилась после того, как он дал комментарий журналистам об отношении к пластическим операциям.
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