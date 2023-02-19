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ЦСКА опроверг интерес к Аликину: «Переговоры не велись и не ведутся. Интереса не проявлено не было»

ЦСКА опроверг интерес к вратарю «Амура» Евгению Аликину. «Несмотря на появляющиеся в СМИ новости о возможном подписании голкипера Евгения Аликина московским клубом, переговоры не велись и не ведутся.

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