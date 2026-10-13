Наступила дата обещанного африканским священником "конца света"

Как и в прошлый раз, ничего особенного в день, на который пастор из ЮАР предрёк "вознесение", не произошло.
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не хило бухает или курит этот пастырь!!!