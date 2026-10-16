Вторичное жилье дешевле новостройки, что снижает размер кредита и переплату по ипотеке. Квартира на вторичном рынке в среднем на 15% дешевле, чем у застройщика.
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