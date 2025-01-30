«Ъ»: себестоимость хлеба выросла на 27 процентов

Это связано с удорожанием логистики и сырья Генеральный директор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов сообщил, что за первые 11 месяцев 2024 года стоимость производства свежих хлебобулочных изделий увеличилась на 27%.
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