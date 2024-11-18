Вокруг света: Многодетный американец и программный менеджер Microsoft сбежал в Россию ради детей: Прыжок веры Джозефа Шуцмана

Он носит большие очки, широко улыбается и называет Россию своим домом. Впрочем, когда он впервые решился посетить Москву, его терзали смутные сомнения, ведь в американской прессе он читал немало страшилок о жизни в «ультраконсервативной стране с тоталитарным режимом».