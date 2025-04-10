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Шеин Никита

В Ютубе есть видео о фон дер Ляйен, которой заинтересовалась прокуратура из-за процветающей в Еврокомиссии коррупции и незаконном использовании средств. Счёт идёт на миллиарды! Евро-гинеколог делает все, чтобы перевести внимание от своей особы. Посмотрите видео об очередном скандале в Брюсселе, не пожалеете!