Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЕС выдвинул ультиматум Сербии — после речи вице-премьера, которая взбесила еврочиновников

ЕС выдвинул ультиматум Сербии — после речи вице-премьера, которая взбесила еврочиновников

Брюссель потребовал от сербского президента Александра Вучича исключить вхождение действующего вице-премьера страны Александра Вулина в состав нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе - в условиях продолжающейся попытки цветной революции.

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Комментарии
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Галина Друзина
Евросоюз совсем ку ку.
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13 час.
ninikooo Митусова
Евросоюзу нужны «лизуны и рукоплескатели».
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13 час.
ШН
Шеин Никита
В Ютубе есть видео о фон дер Ляйен, которой заинтересовалась прокуратура из-за процветающей в Еврокомиссии коррупции и незаконном использовании средств. Счёт идёт на миллиарды! Евро-гинеколог делает все, чтобы перевести внимание от своей особы. Посмотрите видео об очередном скандале в Брюсселе, не пожалеете!
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12 час.
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