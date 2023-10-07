"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.

pobeditel Терещенко

О как свои интересы в России , а интересы Российской стороны в Чехии они в расчёт не берут . Как говорится что бы что то получить надо что либо дать в замен , а с их стороны запреты на въезд россиян и конфискация авто россиян . Так на что они могут рассчитывать вот в чём вопрос, пусть сначала свою грязь с себя смоют.