Politiki.net Захотели - ушли, захотели - вернулись, как все у них просто. Вот в Чехии премьер страны Петр Фиала заявил накануне: его страна, желает иметь в РФ дипломатическое представительство на уровне его союзников по ЕС и НАТО.
"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.
Комментарии
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ШКИПЕР
А он наверное забыл ,что Россия объявила Чехию недружественной страной ?
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1 д.
pobeditel Терещенко
О как свои интересы в России , а интересы Российской стороны в Чехии они в расчёт не берут . Как говорится что бы что то получить надо что либо дать в замен , а с их стороны запреты на въезд россиян и конфискация авто россиян . Так на что они могут рассчитывать вот в чём вопрос, пусть сначала свою грязь с себя смоют.
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21 час.
Леонид Руси
Даже такие... мрази... понимают, что Россия... мировой лидер, имеющий огромный авторитет во всех странах мира. Им стало ясно, что мы победим... и чехи уже пытаются работать на два фронта
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20 час.
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