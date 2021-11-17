Кубок России. Ушакова и Некрасов выиграли ритм-танец, Хавронина и Чиризано лидируют после ритм-танца в соревнованиях КМС

Сегодня на пятом этапе Кубка России дуэты представили ритм-танцы. Арина Ушакова и Максим Некрасов лидируют, в соревнованиях КМС первыми стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

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