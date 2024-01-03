Новая статья: ИИ и роботы в 2023-м: от Сивиллы до Q-Star Для ИТ-отрасли 2023-й, бесспор...

Новая статья: ИИ и роботы в 2023-м: от Сивиллы до Q-StarДля ИТ-отрасли 2023-й, бесспорно, стал годом генеративного искусственного интеллекта — никогда прежде нейросетевым моделям не уделялось так много внимания не только в профильных сетевых и печатных изданиях, но и в массовых СМИ, в соцсетях, на государственном уровне, да и просто в частных беседах.