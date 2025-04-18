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Петербургский дневник

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Многие петербуржцы планируют расширить майские праздники отпусками и отгулами

Многие петербуржцы планируют расширить майские праздники отпусками и отгулами

Чаще всего об этом задумываются граждане с высоким доходом По данным опроса, проведенного сервисом SuperJob, 14% работающих жителей Санкт-Петербурга намерены продлить майские праздники, присоединив к ним отгулы или дни отпуска.

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