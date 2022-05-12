Российские следователи запросят и изучат информацию Министерства обороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения

Следователи Следственного комитета Российской Федерации запросят и в рамках уголовных дел изучат информацию, озвученную Министерством обороны РФ о преступлениях украинских националистов в населенном пункте Харьковской области, а также городах Краматорске и Славянске Донецкой Народной Республики.
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