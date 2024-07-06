Саша Стоун опроверг слухи о новом возлюбленном и разрыве с Надеждой Сысоевой

Недавно стало известно, что популярный блогер Саша Стоун расстался с юмористкой Надеждой Сысоевой. Такое предположение возникло после того, как пользователи обнаружили фотографии, на которых Стоун позирует с двумя девушками на открытии ресторана.
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