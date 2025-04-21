Украина скукожится до Киева и Ивано-Франковска? США и РФ разделят Украину: какие земли заберет Москва, а какие — Запад

Андрей Шишинов

"Киев никогда не согласится в одностороннем порядке передать России право на утраченные территории." Существует ещё и другой вариант для бывшей украины. Называется "безоговорочная капитуляция". И полная потеря государственности. Что-то из запеденщины отойдёт польше (если хорошо себя будут вести), что-то венгрии и кому- то там ещё. А остальное России. Как правопреемнику СССР.