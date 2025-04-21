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Украина скукожится до Киева и Ивано-Франковска? США и РФ разделят Украину: какие земли заберет Москва, а какие — Запад

Украина скукожится до Киева и Ивано-Франковска? США и РФ разделят Украину: какие земли заберет Москва, а какие — Запад

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал раздел украинской территории, намекнув, что в первую очередь речь шла о русскоязычных регионах, с которыми Киеву не жалко было бы и расстаться.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;Киев никогда не согласится в одностороннем порядке передать России право на утраченные территории.&quot;                                                                                                                                                       Существует ещё и другой вариант для бывшей украины. Называется &quot;безоговорочная капитуляция&quot;. И полная потеря государственности. Что-то из запеденщины  отойдёт польше (если хорошо себя будут вести), что-то венгрии и кому- то там ещё. А остальное России. Как правопреемнику СССР.
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18 час.
Eduard
Это земли Москвы,а у Запада там 1 камень у дороги валяется!
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14 час.
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