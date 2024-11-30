Станет ли Венгрия оплотом Поднебесной в Европе

Будапешт незаметно, однако всё сильнее попадает под влияние Пекина. Как далеко рискует зайти их сотрудничество, какие последствия оно может иметь для Венгрии и всей Европы, как это отразится на международных отношениях вообще и партнёрстве с Россией в частности, попытаемся разобраться в данном материале.