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Станет ли Венгрия оплотом Поднебесной в Европе

Станет ли Венгрия оплотом Поднебесной в Европе

Будапешт незаметно, однако всё сильнее попадает под влияние Пекина. Как далеко рискует зайти их сотрудничество, какие последствия оно может иметь для Венгрии и всей Европы, как это отразится на международных отношениях вообще и партнёрстве с Россией в частности, попытаемся разобраться в данном материале.

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