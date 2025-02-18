ФАС взялась за маркетплейсы после жалобы продавцов электроники

В России могут полностью запретить скидки на маркетплейсах, сообщает PRIMPRESS. Продавцы в соответствии с доработанной версией пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ маркетплейсов смогут установить полный запрет на скидки .
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