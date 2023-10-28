Всероссийский день гимнастики: история, достижения и перспективы

В последнюю субботу октября в России отмечается Всероссийский день гимнастики, который был учрежден в 1999 году по инициативе Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации спортивной гимнастики России.
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