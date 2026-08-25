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ТАСС

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Израиль уничтожил пять складов оружия и пусковую установку ХАМАС в Газе

Израиль уничтожил пять складов оружия и пусковую установку ХАМАС в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе совместной операции со Службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) уничтожила в секторе Газа одну пусковую установку и пять складов с оружием радикального палестинского движения ХАМАС.

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