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Царьград

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Один на всех: В магазинах вводится универсальный платёжный QR-код. Как это работает?

Один на всех: В магазинах вводится универсальный платёжный QR-код. Как это работает?

С 1 сентября в магазинах начнётся поэтапное внедрение единого универсального платёжного кода (УПК)Новшество призвано навести порядок на кассах: сейчас там нередко соседствуют сразу несколько QR-кодов разных банковских сервисов, и покупатель вынужден разбираться, какой из них выбрать.

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