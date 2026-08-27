Один на всех: В магазинах вводится универсальный платёжный QR-код. Как это работает?

С 1 сентября в магазинах начнётся поэтапное внедрение единого универсального платёжного кода (УПК)Новшество призвано навести порядок на кассах: сейчас там нередко соседствуют сразу несколько QR-кодов разных банковских сервисов, и покупатель вынужден разбираться, какой из них выбрать.