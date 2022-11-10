«Ливерпуль» сыграет с «Ман Сити» в 4-м раунде Кубка лиги, «МЮ» – с «Бернли»

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги. По ее итогам сформированы следующие пары: «Вулверхэмптон» – «Джиллингем» «Саутгемптон» – «Линкольн Сити» «Блэкберн» – «Ноттингем Форест» «Ньюкасл» – «Борнмут» «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед» – «Бернли» «МК Донс» – «Лестер» «Чарльтон» – «Брайтон» Матчи пройдут на неделе, начинающейся 19 декабря.
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