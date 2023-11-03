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Пугачева вернулась в Россию

Пугачева вернулась в Россию

Пугачева вернулась в Россию, сообщают источники «РИА Новости», Baza и Mash.По словам источника агентства, певица приехала одна, без мужа Максима Галкина (признан иноагентом).

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Комментарии
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Caltar
Эта самая вера разве ещё осталась?
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1 д.
Caltar
Скоро и Галка прискачет,ведь против него ничего нет,раз уж Фридмана,давшего бабло для ВСУ никто не трогает,то его тем более обласкают.
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1 д.
Людмила Абрамова
и не только Галка, но и все остальные ...и все им пофиг НЕПРИКАСАЕМЫЕ!
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1 д.

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