Музыканты, которых знает весь мир: ЧВК «Вагнер» исполнилось 10 лет

Ровно десять лет назад, 1 мая 2014 года, силами петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и отставного подполковника ГРУ Дмитрия Уткина было создано уникальное воинское подразделение, получившее название ЧВК «Вагнер».
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