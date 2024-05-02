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Спички - не игрушка

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Музыканты, которых знает весь мир: ЧВК «Вагнер» исполнилось 10 лет

Музыканты, которых знает весь мир: ЧВК «Вагнер» исполнилось 10 лет

Ровно десять лет назад, 1 мая 2014 года, силами петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и отставного подполковника ГРУ Дмитрия Уткина было создано уникальное воинское подразделение, получившее название ЧВК «Вагнер».

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