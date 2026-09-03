Дисконт до 900 тысяч: популярный автобренд неожиданно увеличил скидки

Bestune с 1 сентября 2026 года увеличил прямые скидки на лифтбек B70 и кроссовер T90 в России. Изменение затронуло B70 с обоими двигателями и двухлитровые исполнения T90.
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