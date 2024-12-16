Зураб Тодуа: "Старый мир рушится" 

Мы находимся в начале глобального процесса колоссальных перемен, и действительно старый мир рушится. Такое мнение высказал историк, политолог, журналист, бывший депутат парламента Молдовы Зураб Тодуа, передает Noi.
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