Байден хранил секретные бумаги по «невинной ошибке» из-за проблем с памятью

Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил «по невинной ошибке», говорится в опубликованном отчете спецпрокурора.