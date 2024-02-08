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Байден хранил секретные бумаги по «невинной ошибке» из-за проблем с памятью

Байден хранил секретные бумаги по «невинной ошибке» из-за проблем с памятью

Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил «по невинной ошибке», говорится в опубликованном отчете спецпрокурора.

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