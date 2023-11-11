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Ростовские власти одобрили планировку путей для скоростного трамвая в районе Кизитеринки

Ростовские власти одобрили планировку путей для скоростного трамвая в районе Кизитеринки

Ожидается, что работы начнутся уже в ближайшее время.Компания "Синара-ГТР Ростов" начнёт работу по подготовке проекта планировки и соответствующих документов для последующей прокладки путей для скоростного трамвая.

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