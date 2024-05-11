Как известно Россия сегодня отучена от многих мировых мероприятий, в частности от музыкального конкурса «Евровидения».
«Голый» конкурсант «Евровидения» из Финляндии заставил россиян благодарить за закрытые границы
Комментарии
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Natalija Osminina
Эволюционный конец белой Западной цивилизации. Россия лишь помогает решению Бога, являясь его руками - подталкивает падаюших.
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1 час.
Izos Izos
А у нас срочно гнать с руководства ТВ 1 Эрнста! Уже всем даавно понятно - что он не наши ценности пропагандирует и с не нашими людьми в эфире! Куда смотрит президент!?
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1 час.
valentina sergeeva
На передовые линии фронта он смотрит... пока. Мы же с Вами не хотим, чтобы у него косоглазие развилось от одновременного взгляда во все стороны?
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34 мин.
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